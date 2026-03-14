THÈME FLEURS TEXTURÉES AU JOST

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Thème Fleurs texturées : De jolis tableaux graphiques et colorés faits de pétales et de feuilles en reliefs à partir de pâte de modelage et de peinture

Mercredi 18 Mars 2026 | 19h 22h au Jost Hôtel, Montpellier centre

Paint and Drink Thème Fleurs texturées : De jolis tableaux graphiques et colorés faits de pétales et de feuilles en reliefs à partir de pâte de modelage et de peinture

Billetterie et informations en ligne .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

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English :

Textured Flowers theme: Pretty, colorful, graphic paintings of raised petals and leaves using modeling clay and paint

L’événement THÈME FLEURS TEXTURÉES AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT MONTPELLIER