THÈME FLEURS TEXTURÉES AU JOST Montpellier
THÈME FLEURS TEXTURÉES AU JOST Montpellier mercredi 18 mars 2026.
THÈME FLEURS TEXTURÉES AU JOST
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Thème Fleurs texturées : De jolis tableaux graphiques et colorés faits de pétales et de feuilles en reliefs à partir de pâte de modelage et de peinture
Mercredi 18 Mars 2026 | 19h 22h au Jost Hôtel, Montpellier centre
Paint and Drink Thème Fleurs texturées : De jolis tableaux graphiques et colorés faits de pétales et de feuilles en reliefs à partir de pâte de modelage et de peinture
Billetterie et informations en ligne .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
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English :
Textured Flowers theme: Pretty, colorful, graphic paintings of raised petals and leaves using modeling clay and paint
L’événement THÈME FLEURS TEXTURÉES AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT MONTPELLIER