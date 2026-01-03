Thème ou thème pas ? une exposition de Futur Radieux Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Thème ou thème pas ? une exposition de Futur Radieux

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Allo, oui c’est bien moi, oui, hin hin, oui… pour créér une expo ? Oh oui avec grand plaisir ! Merci et à bientôt alors ! Super ça ! Mais maintenant je dois trouver… un thème ! Ou pas… ou si ?! Plongez dans la quête absurde et obsédante du thème idéal, à travers les illustrations fantaisistes et les jeux de mots farfelus de Futur Radieux. Avec son humour décalé, il est capable de tout !

Futur Radieux c’est un studio de création, oui ! Mais c’est surtout le plaisir de bricoler des images, de le faire bien, et faire du bien !

Horaires d’ouverture:

Mardi 14h-17h

Mercredi 10h-12h/14h-17h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 14h-17h

Samedi 10h-12h/14h-17h .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65

