Thème ou thème pas ? une exposition de Futur Radieux Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-30
2026-04-04
Tout public
Allo, oui c’est bien moi, oui, hin hin, oui… pour créér une expo ? Oh oui avec grand plaisir ! Merci et à bientôt alors ! Super ça ! Mais maintenant je dois trouver… un thème ! Ou pas… ou si ?! Plongez dans la quête absurde et obsédante du thème idéal, à travers les illustrations fantaisistes et les jeux de mots farfelus de Futur Radieux. Avec son humour décalé, il est capable de tout !
Futur Radieux c’est un studio de création, oui ! Mais c’est surtout le plaisir de bricoler des images, de le faire bien, et faire du bien !
Horaires d’ouverture:
Mardi 14h-17h
Mercredi 10h-12h/14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h/14h-17h .
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65
