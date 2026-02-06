THÈME SPÉCIAL DRAW & PAINT AU JOST Montpellier
THÈME SPÉCIAL DRAW & PAINT AU JOST Montpellier samedi 28 février 2026.
THÈME SPÉCIAL DRAW & PAINT AU JOST
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le 28 février 2026 de 15:30 à 18:30 Draw & Paint Tous niveaux Dans le chaleureux Lobby de l’hôtel
Chaque moi nous posons nos pinceaux et toiles au JOST HOTEL mais cette fois-ci c’est un peu spécial…
Le Paint & Sip ( où l’on peint seulement ) devient un Draw and Paint ( on dessine et on peint ! ) à la demande générale et pour la plus grande joie de certains de nos habitués !
Accompagnés de notre artiste, vous ferez votre propre toile de à Z à partir d’un modèle !
Atelier est accessible aux grands débutants.
Rejoins-nous sur le lieu emblématique ou jadis un Paint & Drink estival victime de son succès se tenait au plus près du ciel !
Allez, viens peindre avec nous et réveilles le Picasso qui sommeille en toi !
Sur réservation
Infos pratiques
Niveau requis -100 à 100 ( Nos modèles ont des niveaux de difficulté )
Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )
Un guide peinture
1 conso incluse
Repars avec ton oeuvre
Enfants de 6 11 ans accompagnés des parents
– Animaux autorisés sur ce lieu .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
February 28, 2026 from 15:30 to 18:30 Draw & Paint All levels In the warm hotel lobby
Every month we put down our brushes and canvases at the JOST HOTEL, but this time it’s a bit special…
L’événement THÈME SPÉCIAL DRAW & PAINT AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT MONTPELLIER