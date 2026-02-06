THÈME SPÉCIAL DRAW & PAINT AU JOST Montpellier

THÈME SPÉCIAL DRAW & PAINT AU JOST

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le 28 février 2026 de 15:30 à 18:30 Draw & Paint Tous niveaux Dans le chaleureux Lobby de l’hôtel

Chaque moi nous posons nos pinceaux et toiles au JOST HOTEL mais cette fois-ci c’est un peu spécial…

Le Paint & Sip ( où l’on peint seulement ) devient un Draw and Paint ( on dessine et on peint ! ) à la demande générale et pour la plus grande joie de certains de nos habitués !

Accompagnés de notre artiste, vous ferez votre propre toile de à Z à partir d’un modèle !

Atelier est accessible aux grands débutants.

Rejoins-nous sur le lieu emblématique ou jadis un Paint & Drink estival victime de son succès se tenait au plus près du ciel !

Allez, viens peindre avec nous et réveilles le Picasso qui sommeille en toi !

Sur réservation

Infos pratiques

Niveau requis -100 à 100 ( Nos modèles ont des niveaux de difficulté )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un guide peinture

1 conso incluse

Repars avec ton oeuvre

Enfants de 6 11 ans accompagnés des parents

– Animaux autorisés sur ce lieu .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

February 28, 2026 from 15:30 to 18:30 Draw & Paint All levels In the warm hotel lobby

Every month we put down our brushes and canvases at the JOST HOTEL, but this time it’s a bit special…

