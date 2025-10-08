Théo Casciani et Lyra Pramuk Insula Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 19h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-08 19:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

En 2025, le Festival actoral et l’association marseillaise Montévidéo s’unissent pour ne former qu’une seule et même entité sous le nom d’actoral.

A l’approche de la parution du nouveau livre de Théo Casciani, Insula, en 2026, l’auteur invite l’artiste sonore Lyra Pramuk pour une lecture musiciale.

















Insula est le second roman de Théo Casciani, à paraître en janvier 2026 aux Éditions P.O.L. Convoquant des genres, des époques et des territoires multiples, passant d’un point de vue à un autre, d’une vitesse à une autre ou d’une dimension à une autre, il cherche à ausculter ce qui se cache derrière notre réalité. Si ce récit inspiré d’une expérience personnelle du deuil est à la fois une dystopie, une enquête, une histoire d’amour et de fantômes, s’il relève autant du témoignage que de la science-fiction, il est surtout pensé comme un portail entre plusieurs mondes ; entre le vrai et le faux, le réel et le virtuel, la vie et la mort. Cette proposition hybride, à la croisée de la littérature et de la musique, est née lors de résidences de création à la Villa Médicis, à Rome, et à Providenza, en Corse, consacrées à l’adaptation théâtrale du texte.















Théo Casciani est auteur. Né en 1995, il a étudié les sciences humaines et les mathématiques à SciencesPo. et à la Sorbonne, à Paris, avant de rejoindre La Cambre, à Bruxelles, où il enseigne désormais. Rétine, son premier roman, est paru aux éditions P.O.L en 2019 et sera publié l’an prochain en anglais et en polonais par HELA Press. Ses fictions ont été présentées sous de multiples formes en France et à l’étranger, notamment au WIELS, au Kyoto Art Center, au Centre Pompidou, sur Montez Press, au GöteborgOperans, à Lafayette Anticipations, au Palais de Tokyo, à Spazio Maiocchi ou au Musée du Louvre. Il a également contribué à des publications telles que AOC, Alphabet, Capsule, Mouvement, Klima, Magma, European Review of Books et The Brooklyn Rail. Ces textes ont aussi fait l’objet de nombreuses collaborations et traductions.













Lyra Pramuk est une artiste sonore américaine installée à Berlin. Son travail conjugue le potentiel de la voix humaine avec la magie technologique. Son dernier album, Hymnal, cultive de nombreux thèmes introduits dans son premier opus, Fountain, sorti en 2020 ; puisant à nouveau dans la folk, la house, la techno, le gospel et sa formation classique, elle s’associe cette fois à l’ensemble Sonar Quartett pour construire une symphonie dédiée à la dévotion, à la conscience et au soin. Cette même philosophie inspire pop.soil, son label expérimental qui cultive l’échange d’idées grâce à des sorties physiques et numériques, des ateliers, des performances et une émission bimensuelle sur NTS. Souvent sollicitée pour des bandes-son de films, des installations et des compositions instrumentales, Lyra est également reconnue pour les spectacles ambitieux qu’elle a présentés à travers le monde. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

In 2025, the Festival actoral and the Montévidéo association in Marseille joined forces to form a single entity under the name actoral.

Im Jahr 2025 schließen sich das Festival actoral und der Verein Montévidéo aus Marseille zusammen, um unter dem Namen actoral eine Einheit zu bilden.

Nel 2025, il Festival actoral e l’associazione Montévidéo di Marsiglia hanno unito le forze per formare un’unica entità con il nome actoral.

En 2025, el Festival actoral y la asociación Montévidéo de Marsella se unieron para formar una sola entidad bajo el nombre de actoral.

