Théo Girard – MOBKE Studio de l’Ermitage Paris

MOBKE est un quartet transatlantique au carrefour des influences et des identités musicales. Le projet germe dans l’esprit du contrebassiste français Théo Girard à son retour d’un premier séjour marquant aux États-Unis, où il découvre l’énergie sourde mais intense de la scène new-yorkaise. Profondément inspiré par toutes les époques du jazz américain, Girard souhaite réunir des musicien.nes à la personnalité forte, capables de s’approprier cet héritage tout affirmant unne voix résolument contemporaine.

Autour de lui , trois artistes venu.es d’horizons contrastés : la batteuse américaine d’origine chinoise Lesley Mok, figure montante de l’approche avant-gardiste ; la pianiste française Sophia Domancich, exploratrice sonore aux mille projets ; et le saxophoniste new-yorkais Nick Lyons reconnu pour la finesse de son jeu et son sens de l’improvisation. Ils forment un ensembleà l’énergie brute et sensible, où les compositions de Théo Girard deviennent le point de départ d’une écriture collective, nourrie par l’écoute mutuelle et la liberté de chacun.

Le nom MOBKE reflète les racines géographiques et symboliques de projet : MOntreuil et BrooKlyn, comme deux pôles reliés par un même désir de dialogue. La lettre “E” incarne l’ “ensemble” – dans tous les sens du terme : un groupe, une union, un acte de création partagée. Une musique née de la rencontre, par-delà les distances, les générations et les contextes.

Sophia Domancich : piano (France)

Nick Lyons : saxophone alto (USA)

Théo Girard : contrebasse, compositions (France)

Lesley Mok : batterie (USA)

—

1ère partie : Adrien Amey

Soliste émérite, familier des grands orchestres et du cirque contemporain, le saxophoniste Adrien Amey signe avec Lila Lichen un opus intime et onirique.

Né de textes, de récits et d’imaginaires fantastiques, ce projet solo traduit une envie profonde de faire résonner ces mondes en musique. Des Mémoires de Geronimo à la prose post-exotique d’Antoine Volodine, en passant par Guerre de Marion Jdanoff, les références sont multiples et inattendues.

Sur scène, lectures d’extraits et récits ponctuent les pièces et invitent l’auditeur à entrer dans un espace de musique habitée. Adrien Amey y joue un rôle de conteur autant que d’instrumentiste, déployant une large palette sonore : saxophone amplifié, pédales d’effets, cithare, flûte à bec et électronique minimaliste.

Chaque composition est une micro-fable où souffle, geste et silence tissent des liens singuliers entre musique et narration. Envoutant et chaleureux !

MOBKE – Un quartet franco-américain au croisement des mondes sort l’album La Rivière coulera sans Effort (2025 – DISCOBOLE).

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h30 à 22h30

payant Prévente : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-06T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T20:30:00+02:00_2025-11-06T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/theo-girard—mobke https://www.facebook.com/discobolerecords.fr/ https://www.facebook.com/discobolerecords.fr/