Théo Moutou Sings Doobie Powell & Devin Morrison / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Hommage à Doobie Powell, compositeur-interprète-leader, très influent et respecté dans la scène néo-gospel américaine.

Abreuvé dès son plus jeune âge à la musique par ses parents musiciens et pasteurs, que ce soit via différents instruments (batterie, piano, orgue, chant, basse…) ou différents styles musicaux (jazz, soul, funk, fusion, gospel…), ses compositions représentent clairement cet éclectisme et transmettent de riches émotions.

Soucieux de son intégrité dans le monde professionnel de la musique, il revendique son indépendance des « majors » de l’industrie. De ce fait, la grande majorité de ses albums ont été auto-produits et publiés par lui-même, notamment sur sa page Bandcamp.

Musicien de scène et de sessions, il a travaillé avec de nombreux artistes, notamment Musiq Soulchild, Robert Glasper, the Clark Sisters, Kelly Price et Tramaine Hawkins.

Hommage à Devin Morrison, auteur-compositeur-producteur et artiste ayant reçu une formation classique.

Une grande partie de son répertoire est décrite comme de la « Dreamsoul » – un mélange musical inspiré des rêves, du surréalisme et de la nostalgie. Sa carrière a débuté à Tokyo où il a collaboré avec plusieurs artistes comme Fitz Ambro$e et Budamunk. L’expérience surréaliste de la vie à Tokyo a inspiré la naissance de ce genre musical. En avril 2019, Morrison a sorti son premier album, « Bussin », un album acclamé par la critique et considéré comme un « classique ».

Le style de Morrison fait écho aux harmonies de Commissioned et Take 6 et son style d’écriture rend hommage à diverses plumes, de Stevie Wonder à Ryuichi Sakamoto. Il a également travaillé avec des artistes tels que Masego, VanJess, We Are KING, Crush, Phonte, Mndsgn et Joyce Wrice, pour n’en citer que quelques-uns. Morrison réside actuellement à Los Angeles, en Californie, où il travaille sur son prochain album.

Théo Moutou, batteur émérite, s’entoure de sept artistes d’exception et présente en tant que chanteur deux concerts en hommage à Doobie Powell et Devin Morrison !

Le dimanche 23 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public jeunes et adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

