Théo Trégor Festival Il était une autre fois Centre des Congrès Trégastel
Théo Trégor Festival Il était une autre fois Centre des Congrès Trégastel mercredi 12 août 2026.
Trégastel
Théo Trégor Festival Il était une autre fois
Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 19:25:00
Date(s) :
2026-08-12
Et si le chaperon rouge n’avait pas rencontré le loup mais Aladdin, et s’ils étaient partis sur la lune…
Et si le loup était végétarien et tombait amoureux de la belle au bois dormant…
Venez voir la vie que les héros de notre enfance auraient pu vivre si le conte avait dérapé.
S’il y avait eu un il était une autre fois.
Un spectacle où les petits et les grands vont nous faire découvrir de nouveaux contes.
Metteur en scène Olivier Courbier .
Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Théo Trégor Festival Il était une autre fois Trégastel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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