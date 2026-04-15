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Théo Trégor Festival Il était une autre fois Centre des Congrès Trégastel

Théo Trégor Festival Il était une autre fois Centre des Congrès Trégastel mercredi 12 août 2026.

Lieu : Centre des Congrès

Adresse : 5 Place Sainte-Anne

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Trégastel

Théo Trégor Festival Il était une autre fois

Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 19:25:00

Date(s) :
2026-08-12

Et si le chaperon rouge n’avait pas rencontré le loup mais Aladdin, et s’ils étaient partis sur la lune…
Et si le loup était végétarien et tombait amoureux de la belle au bois dormant…
Venez voir la vie que les héros de notre enfance auraient pu vivre si le conte avait dérapé.
S’il y avait eu un il était une autre fois.
Un spectacle où les petits et les grands vont nous faire découvrir de nouveaux contes.

Metteur en scène Olivier Courbier   .

Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Théo Trégor Festival Il était une autre fois Trégastel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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