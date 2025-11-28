Theodon à la recherche de Saint-Nicolas Pays Thionvillois Tourisme Thionville

Theodon à la recherche de Saint-Nicolas

Saint-Nicolas a disparu ! Théodon a mis la main sur une lettre bien mystérieuse dans les rayonnages dans la médiathèque. En sortant, il est tombé nez à nez avec le petit âne, fidèle compagnon de notre cher Saint.

À l’aide de ton smartphone, tu vas devoir aider Théodon à remplir la hotte de celui-ci. Suis les indices pour rechercher les décorations de Noël cachées dans toute la ville et suivre la piste de Saint-Nicolas, à travers les rues les plus féériques !

Les enquêteurs ayant mené à bien la mission donnée par Saint-Nicolas et ayant réussi à le retrouver, pourront accéder à une délicieuse récompense.

Pour débloquer l’énigme finale, pensez à terminer votre quête aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur l’App Store* ou Google Play*, activez la localisation de votre smartphone et recherchez les parcours autour de vous, puis téléchargez le parcours souhaité.Enfants

English :

Saint-Nicolas has disappeared! Théodon found a mysterious letter in the media library shelves. On his way out, he came face to face with the little donkey, our dear Saint?s faithful companion.

Using your smartphone, you’ll have to help Théodon fill the donkey’s sack. Follow the clues to find the Christmas decorations hidden all over town, and follow the trail of Saint Nicholas through the most enchanting streets!

Investigators who complete the mission given by Saint-Nicolas and succeed in finding him will be eligible for a delicious reward.

To unlock the final enigma, remember to complete your quest during Tourist Office opening hours.

Download the free BALUDIK application from the App Store* or Google Play*, activate your smartphone?s localization and search for routes around you, then download the route you want.

German :

Saint-Nicolas ist verschwunden! Théodon hat in den Regalen der Mediathek einen sehr mysteriösen Brief in die Hände bekommen. Als er hinausgeht, trifft er auf den kleinen Esel, den treuen Begleiter des Heiligen.

Mit Hilfe deines Smartphones musst du Theodon helfen, dessen Sack zu füllen. Folge den Hinweisen, um die in der ganzen Stadt versteckten Weihnachtsdekorationen zu finden, und folge der Spur des Heiligen Nikolaus durch die märchenhaftesten Straßen!

Ermittler, die die von St. Nikolaus gestellte Aufgabe erfüllen und ihn finden, können sich eine köstliche Belohnung abholen.

Um das letzte Rätsel zu lösen, denken Sie daran, Ihre Suche während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes abzuschließen.

Laden Sie die kostenlose BALUDIK-App aus dem App Store* oder von Google Play* herunter, aktivieren Sie die Ortung Ihres Smartphones und suchen Sie nach Wegen in Ihrer Umgebung, dann laden Sie den gewünschten Weg herunter.

Italiano :

Saint-Nicolas è scomparso! Théodon ha trovato una lettera misteriosa negli scaffali della mediateca. All’uscita, si trova faccia a faccia con l’asinello, fedele compagno del nostro caro Santo.

Utilizzando il vostro smartphone, dovrete aiutare Théodon a riempire il suo sacco. Seguite gli indizi per trovare le decorazioni natalizie nascoste in tutta la città e seguite le tracce di San Nicola attraverso le strade più incantevoli!

Gli investigatori che completeranno con successo la missione affidata loro da San Nicola e riusciranno a trovarlo avranno diritto a una deliziosa ricompensa.

Per svelare l’enigma finale, ricordatevi di completare la missione durante gli orari di apertura dell’Ufficio del Turismo.

Scaricate l’applicazione gratuita BALUDIK dall’App Store* o da Google Play*, attivate la localizzazione del vostro smartphone e cercate i percorsi intorno a voi, quindi scaricate il percorso desiderato.

Espanol :

Saint-Nicolas ha desaparecido Théodon ha encontrado una misteriosa carta en las estanterías de la mediateca. Al salir, se encuentra cara a cara con el burrito, fiel compañero de nuestro querido Santo.

Con tu smartphone, tendrás que ayudar a Théodon a llenar su saco. Sigue las pistas para encontrar los adornos navideños escondidos por toda la ciudad y sigue el rastro de San Nicolás por las calles más encantadoras

Los investigadores que completen con éxito la misión encomendada por San Nicolás y consigan encontrarlo podrán optar a una deliciosa recompensa.

Para desvelar el enigma final, recuerda completar tu búsqueda durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo.

Descarga la aplicación gratuita BALUDIK en App Store* o Google Play*, activa la localización de tu smartphone y busca rutas a tu alrededor, después descarga la ruta que desees.

