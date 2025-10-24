THEODORA – LE DOME MARSEILLE Marseille

THEODORA Début : 2026-03-22 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : THEODORAAchat limité à 6 billets par commande.Après avoir annoncé quatre Zéniths parisiens complets, Théodora franchit une nouvelle étape et dévoile sa tournée, invitant son public à plonger dans l’univers incandescent de MEGA BBL.Artiste parmi les plus singulières de sa génération, Théodora s’impose par une identité forte et plurielle. Née en Suisse, elle a grandi entre la Grèce, le Congo, La Réunion, la Bretagne et la banlieue parisienne. Aux côtés de son frère et producteur Jeez Suave, elle façonne un univers musical hybride où se rencontrent rap, pop, afro et électronique.Révélée en 2023 avec Le paradis se trouve dans le 93, elle captive par sa capacité à aborder avec intensité des thèmes intimes et universels : santé mentale, violence, amour cabossé. L’année suivante, son single KONGOLESE SOUS BBL, certifié diamant, consacre son ascension et ouvre la voie à sa première mixtape, BAD BOY LOVESTORY, pensée comme un véritable cabaret moderne.En 2025, Théodora revient avec MEGA BBL, une réédition ambitieuse et généreuse où se croisent Luidji, Jul, Juliette Armanet, BB Trickz, Guy2Bezbar ou encore Chilly Gonzales. Sa musique, libre et frontale, transcende les genres et résonne aussi bien à Kinshasa qu’à Londres, Lagos ou Barcelone. Présente dans les playlists de Bad Bunny et Ayra Starr, elle enflamme désormais les scènes des plus grands festivals, de We Love Green à Yardland, en passant par les Vieilles Charrues.Sacrée Révélation Féminine de l’année aux Flammes 2025, Théodora s’affirme aujourd’hui comme l’icône d’une génération décomplexée, portée par une énergie incandescente qui traverse les frontières et rassemble.

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13