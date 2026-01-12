Théodora Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Théodora

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Après avoir annoncé quatre Zéniths parisiens complets, Théodora franchit une nouvelle étape et dévoile sa tournée, invitant son public à plonger dans l’univers incandescent de MEGA BBL.

.

English :

After announcing four sold-out Parisian Zeniths, Théodora takes the next step and unveils her tour, inviting audiences to plunge into the incandescent world of MEGA BBL.

