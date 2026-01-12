Théodora Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Théodora Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement vendredi 20 mars 2026.
Théodora
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Après avoir annoncé quatre Zéniths parisiens complets, Théodora franchit une nouvelle étape et dévoile sa tournée, invitant son public à plonger dans l’univers incandescent de MEGA BBL.
.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After announcing four sold-out Parisian Zeniths, Théodora takes the next step and unveils her tour, inviting audiences to plunge into the incandescent world of MEGA BBL.
L’événement Théodora Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme