Théodora Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Théodora Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mardi 17 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 20:00 –

Gratuit : non 50 € à 65 € 50 € à 65 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com Tout public

Après avoir annoncé quatre Zénith parisiens complets, Théodora franchit une nouvelle étape et dévoile sa tournée, invitant son public à plonger dans l’univers incandescent de « Mega BBL ». Artiste parmi les plus singulières de sa génération, Théodora s’impose par une identité forte et plurielle. Révélée en 2023 avec « Le paradis se trouve dans le 93 », elle captive par sa capacité à aborder avec intensité des thèmes intimes et universels : santé mentale, violence, amour cabossé. L’année suivante, son single, « Kongoles sous BBL », certifié diamant, consacre son ascension et ouvre la voie à sa première mixtape, « Bad Boy Lovestory », pensée comme un véritable cabaret moderne. En 2025, Théodora revient avec « Mega BBL », une réédition ambitieuse et généreuse où se croisent Luidji, Jul, Juliette Armanet, BB Trickz, Guy2Bezbar ou encore Chilly Gonzales. Sa musique, libre et frontale, transcende les genres et résonne aussi bien à Kinshasa qu’à Londres, Lagos ou Barcelone. Théodora s’affirme aujourd’hui comme l’icône d’une génération décomplexée, portée par une énergie incandescente qui traverse les frontières et rassemble. Concerts les 17 et 18 mars 2026 à 20h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

