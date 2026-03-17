Théodore Botrel, une légende à redécouvrir Musée de Bretagne Rennes Samedi 25 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Saviez-vous que le chansonnier breton Théodore Botrel a connu un immense succès, au-delà des frontières de l’hexagone, jusqu’au Canada ?

Si on ne retient de lui que la Paimpolaise, il a pourtant créé des centaines de chansons, donnant à voir et à entendre une image «idéale» de la Bretagne qui a participé à la faire connaître en France et à l’étranger.

Jean-François Botrel, professeur émérite de l’Université Rennes 2, retrace l’épopée de Botrel, de ses débuts à son statut de vedette, se construisant peu à peu une image, un réseau, une légende.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

