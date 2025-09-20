Théodore Jourdan autrement Château de l’Emperi Salon-de-Provence

Sur inscription, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Peintre salonais fasciné par la vie de berger, Théodore Jourdan est le témoin de la vie de la Crau au 18e siècle. Le château de l’Empéri invite à (re)découvrir ses tableaux autrement, avec une visite guidée et un atelier tactile.

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] musée mairie de salon de Provence

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Salon de Provence