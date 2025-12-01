Théodore Kuzma Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Influencé notamment par Art Tatum et Bud Powell, il développe un jeu à la fois énergique et raffiné, nourri d’une profonde connaissance de la tradition.

En quartet, il revisitent une sélection de standards plus ou moins connus, portés par l’esprit du be-bop et l’envie de partager une musique vivante, spontanée et jubilatoire.

Thomas Gomez : saxophone

Théodore Kuzma : piano

Fabien Marcoz : contrebasse

Stéphane Chandelier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, be-bop — Jeune pianiste basé à Paris, Théodore Kuzma fait partie de cette nouvelle génération de musiciens passionnés par le langage du be-bop et l’héritage des grands maîtres du piano jazz.

Le vendredi 26 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 26 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

