Théodore Kuzma Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 26 décembre 2025.
Influencé notamment par Art Tatum et Bud Powell, il développe un jeu à la fois énergique et raffiné, nourri d’une profonde connaissance de la tradition.
En quartet, il revisitent une sélection de standards plus ou moins connus, portés par l’esprit du be-bop et l’envie de partager une musique vivante, spontanée et jubilatoire.
Thomas Gomez : saxophone
Théodore Kuzma : piano
Fabien Marcoz : contrebasse
Stéphane Chandelier : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, standards, be-bop — Jeune pianiste basé à Paris, Théodore Kuzma fait partie de cette nouvelle génération de musiciens passionnés par le langage du be-bop et l’héritage des grands maîtres du piano jazz.
Le vendredi 26 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/