Théodore Rap Afropop français Grande Carène Brest

Théodore Rap Afropop français

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09 23:30:00

2025-10-09

L’artiste explore de nouvelles sonorités et s’appuie sur l’expérience d’un premier essai réussi le titre Atisuba (à demain, dans le dialecte dendi du Bénin) sorti durant l’été 2022. Ce morceau Afrobeats, à la production chaloupée, est le socle de ce qui va forger l’identité musicale d’ Imad une musique mélange d’Afropop, d’Amapiano (style de House sud africaine) d’Afro-gospel et de Fuji genre musical né dans les années 60 au sein de la communauté Yoruba du Nigeria.

Il expérimente. Il chante sur BB qu’il envisage très vite comme l’intro de son album. Il invente des gimmicks comme Wayeh ou Toko dombi qui lui donnent les titres et les refrains de deux morceaux.

Durant toute l’année 2023, il pense la musique comme une activité centrale dans sa vie et travaille sur des morceaux plus personnels ; porté par cette volonté qui ne le quitte pas depuis les premières BDs gribouillées raconter des histoires.

À mesure que ce premier album prend forme, une vision s’impose. On l’entend sur l’outro de cet album. Entre les lignes rappées, les passages chantés, le piano, la guitare, les chœurs et cette douce mélodie Quand on dit on va le faire, nous on le fait en vrai. Theodort se présente sur 15 titres dans son premier album Imad . Iribin nãte*.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30.

Réservation recommandée. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

L’événement Théodore Rap Afropop français Brest a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole