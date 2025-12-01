THEODORT L’Oasis Le Mans

THEODORT

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 24 – 24 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Theodort façonne son identité musicale en explorant l’Afrobeats, l’Amapiano, l’Afropop et le Fuji, comme en témoigne Atisuba (2022). Son premier album Imad, fruit d’une année de travail intense en 2023, mêle récits personnels et expérimentations sonores. À travers 15 titres, il affirme sa vision artistique avec des refrains accrocheurs, des harmonies riches et une authenticité palpable. Iribin nãte il l’a vraiment fait. .

