MATHIEU BOOGAERTS – LE BATEAU IVRE Tours

MATHIEU BOOGAERTS Début : 2025-12-11 à 19:30. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTIONS PRESENTE : MATHIEU BOOGAERTS EN GROUPE !Attention Mathieu Boogaerts et son tout nouveau groupe LE GRAND PIANO passeront prochainement par ici pour fêter avec nous comme il se doit la sortie de… GRAND PIANO , le neuvième album de l’artiste. Ils proposeront, basse batterie clavier choeurs guitares et surprises, une réjouissante sélection d’anciennes et nouvelles chansons, dans des versions lumineuses et hautes en couleurs.Merci !DISTRIBUTION Chant / Guitare : Mathieu BoogaertsBatterie : Jean TheveninBasse / Choeurs : Elise Blanchard (à confirmer auprès de la production en fonction du concert)Guitare / Clavier / Choeurs : Vincent Mougel

LE BATEAU IVRE 146, RUE EDOUARD VAILLANT 37000 Tours 37