Théodort en concert + première partie Caen

Theodort construit son identité musicale avec *Imad*, un album mêlant Afropop, Amapiano, Afro-gospel et Fuji. Fort du succès de son titre *Atisuba* en 2022, il continue d’explorer et d’innover, notamment à travers des morceaux comme *BB* ou les refrains originaux de *Wayeh* et *Toko dombi*.

Theodort explore de nouvelles sonorités et s’appuie sur l’expérience d’un premier essai réussi le titre Atisuba (à demain, dans le dialecte dendi du Bénin) sorti durant l’été 2022.

Ce morceau Afrobeats, à la production chaloupée, est le socle de ce qui va forger l’identité musicale d’ Imad une musique mélange d’Afropop, d’Amapiano (style de House sud-africaine) d’Afro-gospel et de Fuji genre musical né dans les années 60 au sein de la communauté Yoruba du Nigeria. Theodort expérimente. Il chante sur BB qu’il envisage très vite comme l’intro de son album. Il invente des gimmicks comme Wayeh ou Toko dombi qui lui donnent les titres et les refrains de deux morceaux.

Durant toute l’année 2023, il pense la musique comme une activité centrale dans sa vie et travaille sur des morceaux plus personnels; porté par cette volonté qui ne le quitte pas depuis les premières BDs gribouillées raconter des histoires. À mesure que ce premier album prend forme, une vision s’impose. On l’entend sur l’outro de cet album.

Entre les lignes rappées, les passages chantés, le piano, la guitare, les chœurs et cette douce mélodie Quand on dit on va le faire, nous on le fait en vrai. Theodort se présente sur 15 titres dans son premier album Imad . Iribin nãte*.

*On l’a vraiment fait, en dendi. .

Theodort builds his musical identity with *Imad*, an album blending Afropop, Amapiano, Afro-gospel and Fuji. Building on the success of his 2022 track *Atisuba*, he continues to explore and innovate, with tracks like *BB* and the original choruses of *Wayeh* and *Toko dombi*.

Theodort baut seine musikalische Identität mit *Imad* auf, einem Album, das Afropop, Amapiano, Afro-Gospel und Fuji miteinander verbindet. Nach dem Erfolg seines Songs *Atisuba* im Jahr 2022 erforscht und innoviert er weiter, z. B. durch Songs wie *BB* oder die originellen Refrains von *Wayeh* und *Toko dombi*.

Theodort costruisce la sua identità musicale con *Imad*, un album che mescola Afropop, Amapiano, Afro-gospel e Fuji. Sulla scia del successo di *Atisuba* nel 2022, continua a esplorare e innovare, con brani come *BB* e i cori originali di *Wayeh* e *Toko dombi*.

Theodort construye su identidad musical con *Imad*, un álbum que mezcla afropop, amapiano, afro-gospel y fuji. Aprovechando el éxito de *Atisuba* en 2022, sigue explorando e innovando, con temas como *BB* y los coros originales de *Wayeh* y *Toko dombi*.

