Théorie des Cordes – Sortie de résidence de la Compagnie Baltazar Montanaro Auditorium Pigna

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

inResidenza : « Théorie des cordes »

Composé de Marwanne Champ au violoncelle, Baltazar Montanaro et Colin Heller au violon baryton, le trio prend appui pour ce nouveau projet sur les pièces pour violon baryton de Joseph Haydn, écrites initialement pour le Comte Esterhazy. Ils développeront à Pigna un discours faisant le pont entre l’architecture des musiques composées, la liberté, la spontanéité et la prise de risque qu’implique l’improvisation et l’énergie des musiques populaires orales.

A partir de ces œuvres, le trio ouvre le « chant » des possibles en allant flirter avec les esthétiques composant les univers musicaux de chacun des interprètes. Que ce soit vers la musique ancienne, l’improvisation libre, les musiques contemporaines ou traditionnelles, il sera question de tisser des ponts entre ces mondes, et de tirer les fils rouges qui traversent chacune des esthétiques.

Une place privilégiée sera dédiée à la voix, chantée et parlée, pour que la poésie des mots soit une corde de plus à l’arc des possibilités qu’offre la forme des trois instruments à cordes frottées, et vienne apporter un sens, une direction onirique en équilibre avec l’émotion de l’écriture musicale.

Les textes seront porteurs d’espoir et d’humour, sortes de jeux où la malice et l’intellect se délectaient dans de douces chamailleries.

Artisti

Marwane Champ – violoncelle

Colin Heller – violon baryton

Baltazar Montanaro – violon baryton

Une production de la Compagnie Baltazar Montanaro

Auditorium village de Pigna, Pigna, 20220 Pigna 20214 Haute-Corse Corse

