Théoriser le vivant Cerisy-la-Salle
Théoriser le vivant Cerisy-la-Salle vendredi 24 juillet 2026.
Cerisy-la-Salle
Théoriser le vivant
2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Colloque sous la direction de A. Goulletquer, S. Massart, M. Montevil, A. Robert et M. Tahar.
Ce colloque explore les possibilités d’une nouvelle synthèse théorique en biologie, apte à comprendre l’historicité et l’organisation des êtres vivants. .
2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr
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English : Théoriser le vivant
L’événement Théoriser le vivant Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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