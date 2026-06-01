Cerisy-la-Salle

Théoriser le vivant

2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Colloque sous la direction de A. Goulletquer, S. Massart, M. Montevil, A. Robert et M. Tahar.

Ce colloque explore les possibilités d’une nouvelle synthèse théorique en biologie, apte à comprendre l’historicité et l’organisation des êtres vivants. .

2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr

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English : Théoriser le vivant

L’événement Théoriser le vivant Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme