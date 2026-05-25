Thérapie par la Nature Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois

Les Planches-près-Arbois

Thérapie par la Nature

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin Les Planches-près-Arbois Jura

Tarif : 370 – 370 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-07

Formation Communication thérapeutique avec la Nature

A la rencontre de la Nature inestimable que nous sommes

Quelle plus belle connexion à la vie en soi que de ressentir du point de vue de l’animal, des végétaux, de la terre, de l’eau ?

Par le décentrement de soi, nous dit Callicott, philosophe américain, nous sortirons d’un regard anthropocentriste au profit d’une éthique de la terre.

Le chemin de transformation passe par l’attention posée sur la nature sauvage.

La rencontre profonde de soi est la clé des retrouvailles avec la nature et la vie. Ce qui nous manque cruellement depuis des décennies.

Nous aborderons la communication thérapeutique avec le vivant, le concept de résonnance, l’art du questionnement et des validations, la posture intérieure qui permet la connexion à soi et à la vie. C’est un enseignement de la maïeusthésie à partir de la Vie en nous.

La finalité de la rencontre profonde avec le Vivant nous amène à suivre des chemins inattendus en nous des éléments attendent d’être retrouvés afin que l’harmonie intérieure puisse être et se déployer. Ainsi, pas à pas, la voie s’ouvre vers un état de complétude en résonance à la Vie.

Nous expérimenterons tout ce que nous apprenons, de manière à sentir la pertinence à l’œuvre en nous et les subtilités de l’état communicant.

Objectifs

Distinguer information extérieure et connaissance intérieure et universelle.

Acquérir des outils de communication qui permettent d’entrer en connexion avec la nature et ses éléments,

Initier et donner des repères pour la posture qui favorise avec sensibilité l’état communicant

Distinguer différentes postures avec le vivant

Apporter des notions archétypales qui se retrouve dans la vie et l’univers jusqu’en soi.

Mettre en œuvre et expérimenter la communication qui facilite la rencontre véritable de l’Être, avec respect et délicatesse.

Offrir les outils d’accompagnement d’autrui dans une écoute profonde et au service de sa reconnexion à la vie.

Applications

Accompagnement d’autrui et accueil de soi en étant guidé et au contact de la nature

Professions sanitaires et sociales Complément à des activités de thérapie et d’accompagnement humain éducatif, pédagogique.

Formation continue actions thérapeutiques, pédagogiques, éducatives pour diverses populations de bénéficiaires.

Pré-requis

L’élan d’approfondir sa connexion à la vie et à la nature pour se déployer et accompagner autrui.

L’activité professionnelle ou associative, un projet de reconversion en rapport avec ce thème sont des prérequis incontournables pour que la formation s’inscrive en formation continue formation continue.

Aucun prérequis de connaissances n’est demandé. En cas de projet de culture personnelle la formation peut être suivie, mais ne s’inscrira pas en formation continue, et la TVA de 20% s’appliquera.

Déroulement

Tour de table pédagogique avec mise en bouche des apports théoriques.

Bases concernant la communication et le fonctionnement de la psyché. Apports de repères concernant les contacts à la nature des peuples premiers. Mise en cohérence de connaissances originelles avec les outils de communication.

Outils pédagogiques par l’expérimentation Qualité d’attention à soi, l’autre et la nature, qui permettent de vivre l’état communicant et la présence à ce qui est. Posture et art du questionnement qui accompagne la connexion à la vie et à soi. Contacts existentiels à différents éléments de la nature (arbres, rivière, falaise, etc). Différenciation entre les sensations et l’expérientiel.

Mise en œuvre d’accompagnements de contacts à la nature qui ouvrent le chemin vers l’Être. Et qui conduira au déploiement et l’élargissement du champ de conscience.

Acquisitions de fin de stage

Connaissances théoriques concernant la communication, la psychologie et les repères ancestraux. Acuité concernant la diversité de la nature comme des êtres humains. Vision élargie de la cohérence globale.

Le premier module offre des bases pour mettre en œuvre la communication avec la nature.

D’autres modules à venir permettront d’affiner, d’ajuster, de diversifier et d’expérimenter l’accompagnement d’autrui et l’autoaccompagnement à la communication avec la nature, en soi et avec les éléments. .

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 32 10 80 re-sources-jura@outlook.fr

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English : Thérapie par la Nature

L’événement Thérapie par la Nature Les Planches-près-Arbois a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA