Thérap’Rire – Festival d’humour des élèves de La Compagnie du Café-Théâtre Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 21:00 –

Gratuit : non 12 € 12 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Retrouvez les élèves de l’école du Rire sur scène du 6 au 24 janvier 2026 ! La Compagnie du Café-Théâtre propulse les talents de l’École du Rire sous les projecteurs. Chacun y dévoile son univers. Du stand-up aux personnages délirants, ils seront votre remède anti-morosité au cœur de l’hiver aux joyeux effets secondaires ! Thérap’rire : la seule consultation où l’on ressort plié… de rire !

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr



