Thérèse Cameo Commanderie Nancy

Thérèse Jeudi 15 janvier 2026, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-15T20:00:00 – 2026-01-15T21:34:00

Fin : 2026-01-15T20:00:00 – 2026-01-15T21:34:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=RTMZX »}]

Ciné-opéra – Evocation de la vie de Thérèse de Lisieux, carmélite qui mourut de la tuberculose en 1897 et qui dut combattre également le doute. Cameo Commanderie Thérèse