Thérèse Neveu, mémoire d’un village provençal. Galerie L’Argilla Aubagne

Thérèse Neveu, mémoire d’un village provençal. Samedi 20 septembre, 16h30 Galerie L’Argilla Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Conférence de Sylvie Neveu-Prigent.

Lorsqu’un voyageur visite la Provence, il s’extasie devant toutes les richesses qu’offre celle-ci, entre-autre les anciens villages perchés tels que Thérèse Neveu vous les fait découvrir dans sa crèche.

Galerie L’Argilla 59-61 rue de la République 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.04.05.14 http://galerie-argilla.fr https://www.facebook.com/largilla.aubagne/?locale=fr_FR La galerie Argilla est un équipement public dédié à l’argile, qui existe depuis 2012. C’est avant tout une boutique qui permet à 49 céramistes ou santonniers, dont les ateliers sont installés sur Aubagne et aux alentours de vendre leur production en permanence. Des ateliers les plus anciens installés sur Aubagne comme celui des Deux Provençales (Sicard et la Cigale) ou de Massucco (créateur des tarraiettes provençales) aux jeunes ateliers comme celui d’Edie Tempier et ses sculptures d’art naïf, dans ce lieu le renouvellement et la nouveauté sont de mise. Certains céramistes arrêtent leur production mais de nombreux jeunes artistes arrivent…On y trouve toutes les tendances : Arts de table, Bijoux, Santons, objet de Décoration (sculpture, objets). Parking Beaumond en face, Ligne de bus Aubaline arrêt Argilla

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sylvie Neveu-Prigent