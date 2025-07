Thermalire heure du conte musical Vittel

Thermalire heure du conte musical

CHALET EMERAUDE PARC THERMAL Vittel Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Un quintette à vent (3 clarinettes, une flûte et un hautbois) de l’école municipale de musique et de danse de Vittel accompagne la lecture d’histoires enchanteresse.

Un moment poétique à savourer en famille.Tout public

CHALET EMERAUDE PARC THERMAL Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

English :

A wind quintet (3 clarinets, a flute and an oboe) from Vittel’s municipal music and dance school accompanies the enchanting story readings.

A poetic moment to enjoy with the whole family.

German :

Ein Bläserquintett (3 Klarinetten, eine Flöte und eine Oboe) der städtischen Musik- und Tanzschule von Vittel begleitet die zauberhafte Geschichtenlesung.

Ein poetischer Moment, den Sie mit Ihrer Familie genießen können.

Italiano :

Un quintetto di fiati (3 clarinetti, un flauto e un oboe) della scuola comunale di musica e danza di Vittel accompagna le incantevoli letture delle storie.

Un momento poetico da vivere con tutta la famiglia.

Espanol :

Un quinteto de viento (3 clarinetes, una flauta y un oboe) de la escuela municipal de música y danza de Vittel acompaña las encantadoras lecturas de los cuentos.

Un momento poético para disfrutar con toda la familia.

