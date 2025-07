Thermalire Lecture Vittel

Thermalire Lecture Vittel mercredi 23 juillet 2025.

Thermalire Lecture

Galerie Thermale Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-23 16:30:00

fin : 2025-07-23 17:30:00

2025-07-23

Découvrez l’art du kamishibaï, ce petit théâtre japonais qui donne vie aux histoires!

Un moment de magie narrative pour les enfants dès 3 ans.Enfants

Galerie Thermale Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

English :

Discover the art of kamishibai, the little Japanese theater that brings stories to life!

A moment of storytelling magic for children aged 3 and over.

German :

Entdecken Sie die Kunst des Kamishibai, des kleinen japanischen Theaters, das Geschichten zum Leben erweckt!

Ein magischer Moment der Erzählung für Kinder ab 3 Jahren.

Italiano :

Scoprite l’arte del kamishibai, il teatrino giapponese che dà vita alle storie!

Una magica esperienza di narrazione per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Descubra el arte del kamishibai, el pequeño teatro japonés que da vida a las historias

Una experiencia mágica de cuentacuentos para niños a partir de 3 años.

