Thermalire spectacle éco-logis Vittel

Thermalire spectacle éco-logis Vittel samedi 26 juillet 2025.

Thermalire spectacle éco-logis

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 11:00:00

fin : 2025-07-26 11:50:00

Date(s) :

2025-07-26

Au chemin de la pensée rationnelle et de l’imaginaire, ces balades relient savoirs naturalistes, bioacoustiques et prises de sons dinguos !

Durant ces déambulations comiques, Maxime Le Moing invite les participants à déambuler avec lui dans le parc pour y écouter un univers sonore étonnant.

Durée 50 minutes par balade.Tout public

0 .

Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

English :

On the path between rational thought and imagination, these strolls link naturalist knowledge, bioacoustics and crazy sound recordings!

During these comical strolls, Maxime Le Moing invites participants to stroll with him through the park, listening to an astonishing universe of sound.

Duration: 50 minutes per stroll.

German :

Auf dem Weg zwischen rationalem Denken und Imagination verbinden diese Spaziergänge naturalistisches Wissen, Bioakustik und verrückte Tonaufnahmen!

Während dieser komischen Spaziergänge lädt Maxime Le Moing die Teilnehmer ein, mit ihm durch den Park zu wandern, um dort einem erstaunlichen Klanguniversum zu lauschen.

Dauer: 50 Minuten pro Spaziergang.

Italiano :

Sul sentiero tra il pensiero razionale e l’immaginario, queste passeggiate combinano conoscenze naturalistiche, bioacustica e folli registrazioni sonore!

Durante queste passeggiate comiche, Maxime Le Moing invita i partecipanti a passeggiare con lui nel parco e ad ascoltare un sorprendente mondo sonoro.

Durata: 50 minuti per passeggiata.

Espanol :

A caballo entre el pensamiento racional y lo imaginario, estos paseos combinan conocimientos naturalistas, bioacústica y grabaciones sonoras disparatadas

Durante estos cómicos paseos, Maxime Le Moing invita a los participantes a pasear con él por el parque y escuchar un asombroso mundo sonoro.

Duración: 50 minutos por paseo.

L’événement Thermalire spectacle éco-logis Vittel a été mis à jour le 2025-07-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE