Thermalire théâtre de rue Vittel
Thermalire théâtre de rue Vittel samedi 23 août 2025.
Thermalire théâtre de rue
Parc thermal de Vittel Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-08-23 17:00:00
fin : 2025-08-23 17:45:00
Date(s) :
2025-08-23
Spectacle de rue « Jocelyne BOUILLON » par la compagnie Du ciel entre les Oiseaux.
De sa maison d’enfance à sa vie de cabarettiste en passant par son voyage en mer, elle vous emmènera dans son univers bien à elle, entre bibelots et bons mots.
Dès 5 ans.
Repli à la bibliothèque médiathèque en cas de pluieTout public
0 .
Parc thermal de Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr
English :
Street show « Jocelyne BOUILLON » by the Du ciel entre les Oiseaux company.
From her childhood home to her life as a cabaret performer, via her voyage at sea, she’ll take you on a journey through her very own world of knick-knacks and bon mots.
Ages 5 and up.
Replaced at the mediatheque library in case of rain
German :
Straßentheaterstück « Jocelyne BOUILLON » von der Kompanie Du ciel entre les Oiseaux.
Vom Haus ihrer Kindheit über ihre Seereise bis hin zu ihrem Leben als Kabarettistin wird sie Sie in ihr ganz eigenes Universum zwischen Nippes und guten Wörtern entführen.
Ab 5 Jahren.
Ausweichen in die Mediathek bei Regen
Italiano :
Spettacolo di strada « Jocelyne BOUILLON » della compagnia Du ciel entre les Oiseaux.
Dalla sua casa d’infanzia, alla sua vita di cabarettista, fino al suo viaggio in mare, Jocelyne vi condurrà in un viaggio attraverso il suo mondo personale di ninnoli e di bon mots.
Dai 5 anni in su.
Ritorno in mediateca in caso di pioggia
Espanol :
Espectáculo de calle « Jocelyne BOUILLON » de la compañía Du ciel entre les Oiseaux.
Desde su casa de la infancia hasta su vida de cabaretera, pasando por su viaje por mar, Jocelyne le hará viajar a través de su propio mundo de chucherías y bon mots.
A partir de 5 años.
Regreso a la mediateca en caso de lluvia
L’événement Thermalire théâtre de rue Vittel a été mis à jour le 2025-08-11 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE