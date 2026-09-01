THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES Balaruc-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES
1 Rue du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les JEP 2026, les Thermes de Balaruc-les-Bains — première station thermale de France — ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour des visites guidées de leur établissement de 16 000 m².
Pour les JEP 2026, les Thermes de Balaruc-les-Bains — première station thermale de France — ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour des visites guidées de leur établissement de 16 000 m². .
1 Rue du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES
For the 2026 European Heritage Days, the Balaruc-les-Bains Thermal Baths—France’s leading spa resort—will open their doors to the public on a special basis for guided tours of their 16,000 m² facility.
L’événement THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Balaruc-les-Bains (Hérault)
- CONCERT PHILIPPE CORNIER, CHEF D’OEUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE Balaruc-les-Bains 15 septembre 2026
- CHEFS D’OEUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE ET ARANJUEZ Balaruc-les-Bains 15 septembre 2026
- BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027 Balaruc-les-Bains 18 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Balaruc-les-Bains 19 septembre 2026
- Atelier dessin « Primavera, lignes fertiles » avec Hitomi Takeda, Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains 19 septembre 2026