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AGENDA · Balaruc-les-Bains

THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES Balaruc-les-Bains

dimanche 20 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
1 Rue du Mont Saint-Clair
Ville
34540 Balaruc-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Balaruc-les-Bains

THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES

1 Rue du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Pour les JEP 2026, les Thermes de Balaruc-les-Bains — première station thermale de France — ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour des visites guidées de leur établissement de 16 000 m².
Pour les JEP 2026, les Thermes de Balaruc-les-Bains — première station thermale de France — ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour des visites guidées de leur établissement de 16 000 m².   .

1 Rue du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie  

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English : THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES

For the 2026 European Heritage Days, the Balaruc-les-Bains Thermal Baths—France’s leading spa resort—will open their doors to the public on a special basis for guided tours of their 16,000 m² facility.

L’événement THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau

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