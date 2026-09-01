Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES

1 Rue du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les JEP 2026, les Thermes de Balaruc-les-Bains — première station thermale de France — ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour des visites guidées de leur établissement de 16 000 m².

Pour les JEP 2026, les Thermes de Balaruc-les-Bains — première station thermale de France — ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour des visites guidées de leur établissement de 16 000 m². .

1 Rue du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

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English : THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES

For the 2026 European Heritage Days, the Balaruc-les-Bains Thermal Baths—France’s leading spa resort—will open their doors to the public on a special basis for guided tours of their 16,000 m² facility.

L’événement THERMES DE BALARUC-LES-BAINS — VISITES GUIDÉES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau