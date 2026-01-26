THERMOS#6 Festival hiveractif Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon

THERMOS#6 Festival hiveractif

Rue Jean Zay L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-22

Quand l’hiver s’installe, le festival rallume la flamme et nourrit les imaginaires. Une semaine à part pendant laquelle on se retrouve pour rêver, s’initier, explorer, rire et partager. Un festival qui invite à faire un pas de côté pour écouter l’autre et aiguiser sa curiosité pour des personnages curieux et lumineux… Chacun apportant sa part d’humanité et d’éclat à cette fête hivernale.

Informations pratiques

Retrouvez la programmation complète en ligne.

Réservation conseillée. .

English : THERMOS#6 Festival hiveractif

