Thés Artistiques #8 « Ateliers Gorgées Sucrées » Musée Maurepas Rennes Mercredi 25 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

À l’occasion de l’exposition Ce qui nous lie au Musée des beaux-arts – Maurepas, l’artiste Charlotte Beltzung vous propose de venir créer ensemble une boisson sucrée et de façonner des verres à pied…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est conseillée. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier-tout-public/thes-artistiques-8-ateliers-gorgees-sucrees

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



