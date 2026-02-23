Thés Artistiques #8 « Ateliers Gorgées Sucrées » Musée Maurepas Rennes
À l’occasion de l’exposition Ce qui nous lie au Musée des beaux-arts – Maurepas, l’artiste Charlotte Beltzung vous propose de venir créer ensemble une boisson sucrée et de façonner des verres à pied…
Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est conseillée. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :
* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées
* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants
* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute
À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-25T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-25T16:30:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier-tout-public/thes-artistiques-8-ateliers-gorgees-sucrees
Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine