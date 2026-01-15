Thés artistiques Bibliothèque Maurepas Rennes 25 mars – 8 avril, les mercredis sur réservation

Un cycle de trois ateliers où les participants réalisent des verres à pied en céramique, avec l’artiste plasticienne Charlotte Beltzung.

En partenariat avec le Musée des beaux-arts de Rennes, dans le cadre de l’exposition Ce qui nous lie, carte blanche à Camille Bondon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-08T16:30:00.000+02:00

