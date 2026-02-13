Thés artistiques, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Thés artistiques 25 mars – 8 avril, les mercredis Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-04-08T14:30:00+02:00 – 2026-04-08T16:30:00+02:00

En partenariat avec le Musée des beaux-arts de Rennes, dans le cadre de l’exposition Ce qui nous lie, carte blanche à Camille Bondon.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 38 »}]

Un cycle de trois ateliers où les participants réalisent des verres à pied en céramique, avec l’artiste plasticienne Charlotte Beltzung. atelier créatif tout public

musée des beaux-arts