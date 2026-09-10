Informations pratiques

Thés artistiques : carte postale de l’Égypte antique Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 2 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Atelier artistique autour de l’exposition du musée des Beaux-Arts

En lien avec l’exposition du musée des Beaux-Arts de Rennes, l’artiste Juliette Pinto vous invite à réaliser de cartes postales en pâte à papier colorée (“paper pulp painting”) tout en questionnant l’imaginaire de l’Égypte antique et en reprenant des motifs présents sur les objets.

Atelier à destination des adultes.

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-02T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-02T16:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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