Thés dansant accordéon Zone commerciale Capvern Capvern

Début : 2025-10-26 15:30:00

fin : 2025-10-26 19:30:00

2025-10-26

La Siesta relance ses après-midis festifs dans une ambiance conviviale, musicale et joyeuse.

Elle accueille Jérôme LABAT, champion du monde d’accordéon de 1994 et virtuose pour faire valser la piste.

Entrée avec goûter 12€, Plat du danseur 10€

Réservation au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

La Siesta relaunches its festive afternoons in a friendly, musical and joyful atmosphere.

It welcomes Jérôme LABAT, 1994 world accordion champion and virtuoso, to waltz the dance floor.

Admission with snack 12?, Dancer’s dish 10?

Reservations on 06 95 96 53 45

German :

La Siesta startet wieder ihre festlichen Nachmittage in einer geselligen, musikalischen und fröhlichen Atmosphäre.

Mit dabei ist Jérôme LABAT, Akkordeon-Weltmeister von 1994 und Virtuose, der die Tanzfläche zum Beben bringt.

Eintritt mit Snack 12 ?, Tänzerteller 10 ?

Reservierung unter 06 95 96 53 45

Italiano :

La Siesta rilancia i suoi pomeriggi di festa in un’atmosfera amichevole, musicale e gioiosa.

Il programma prevede l’esibizione di Jérôme LABAT, campione mondiale di fisarmonica e virtuoso del 1994, che farà scatenare la pista da ballo.

Ingresso con spuntino 12 €, piatto del ballerino 10 €

Prenotare al numero 06 95 96 53 45

Espanol :

La Siesta relanza sus tardes festivas en un ambiente amistoso, musical y alegre.

Recibe a Jérôme LABAT, campeón del mundo de acordeón y virtuoso en 1994, para animar la pista de baile.

Entrada con aperitivo 12 euros, plato de bailarín 10 euros

Reserva en el 06 95 96 53 45

