Thés dansant Paris guinguette Zone commerciale Capvern Capvern
Thés dansant Paris guinguette Zone commerciale Capvern Capvern dimanche 9 novembre 2025.
Thés dansant Paris guinguette
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09 19:30:00
Date(s) :
2025-11-09
La Siesta relance ses après-midis festifs dans une ambiance conviviale, musicale et joyeuse.
Paris Guinguette à l’honneur ! L’orchestre incontournable pour un après-midi placé sous le signe du charme et de la bonne humeur.
Entrée avec goûter 12€, Plat du danseur 10€
Réservation au 06 95 96 53 45
.
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
La Siesta relaunches its festive afternoons in a friendly, musical and joyful atmosphere.
Paris Guinguette in the spotlight! The essential orchestra for an afternoon of charm and good humor.
Admission with snack 12?, Dancer?s dish 10?
Book on 06 95 96 53 45
German :
La Siesta startet wieder seine festlichen Nachmittage in einer geselligen, musikalischen und fröhlichen Atmosphäre.
Paris Guinguette steht im Mittelpunkt! Das unumgängliche Orchester für einen Nachmittag im Zeichen von Charme und guter Laune.
Eintritt mit Snack 12?, Tänzerteller 10?
Reservierung unter 06 95 96 53 45
Italiano :
La Siesta rilancia i suoi pomeriggi di festa in un’atmosfera amichevole, musicale e gioiosa.
La Guinguette di Parigi è al centro della scena! L’orchestra indispensabile per un pomeriggio di fascino e buonumore.
Ingresso con merenda a 12 euro, piatto per ballerini a 10 euro
Prenotare allo 06 95 96 53 45
Espanol :
La Siesta relanza sus tardes festivas en un ambiente amistoso, musical y alegre.
Paris Guinguette es la protagonista La orquesta indispensable para una tarde de encanto y buen humor.
Entrada con merienda 12 euros, plato de bailarina 10 euros
Reserva en el 06 95 96 53 45
L’événement Thés dansant Paris guinguette Capvern a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65