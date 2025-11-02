Thés dansants Espalion

Thés dansants Espalion dimanche 2 novembre 2025.

Thés dansants

76 Avenue Saint Come Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-02

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-02 2025-12-14 2026-01-04 2026-02-08 2026-03-22

Les dimanches, RB La Grande Salle vous ouvre ses portes pour des Thés Dansants inoubliables.

Dimanche rime avec danse, musique et convivialité !

Les dimanches, de 16h à 23h, RB La Grande Salle vous ouvre ses portes pour des Thés Dansants inoubliables. Venez profiter de nos matinées soirées animées par des orchestres de grande qualité, qui vous feront vibrer au son des plus belles mélodies. Du tango à la valse, en passant par du folklore, nos orchestres sauront enflammer la piste et ravir les danseurs de tous niveaux.

Profitez d’une restauration de qualité, soigneusement préparée pour agrémenter votre soirée de saveurs délicieuses, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive.

Que vous soyez amateurs de danse ou simplement en quête d’un moment de détente entre amis, nos Thés Dansants sont l’occasion parfaite pour se divertir, partager et profiter d’un dimanche convivial. Venez vivre cette expérience unique où musique, danse et bonne cuisine se rencontrent pour un moment de plaisir total !

Au programme en 2026

02 novembre Didier Malvezin

14 décembre Guillaume Fabre

4 janvier Sylvie Pullès

8 février Étoile Musette

22 mars Véronique Pomiès

Réservation par téléphone 16 .

76 Avenue Saint Come Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 06 41

English :

On Sundays, RB La Grande Salle opens its doors for unforgettable Tea Dances.

German :

An Sonntagen öffnet RB La Grande Salle seine Türen für unvergessliche Thés Dansants.

Italiano :

La domenica, il RB La Grande Salle vi apre le porte per indimenticabili danze del tè.

Espanol :

Los domingos, el RB La Grande Salle le abre sus puertas para unos inolvidables Bailes del Té.

L’événement Thés dansants Espalion a été mis à jour le 2025-10-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)