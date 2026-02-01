Thés dansants Salon des Halles Lunéville

Thés dansants

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-03-26 18:00:00

2026-02-26 2026-03-26 2026-04-23

Organisé par la Ville. Buvette tenue par une association locale. Entrée Libre.

Tous renseignements 03 83 76 23 75 service fêtes et manifestations de la ville de Lunéville

De 14h30 à 18h les 26 février, 26 mars et 23 avril 2026.Adultes

Salon des Halles 1 Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 75

English :

Organized by the town. Refreshment bar run by a local association. Free admission.

Information 03 83 76 23 75 Service fêtes et manifestations de la ville de Lunéville

From 2.30pm to 6pm on February 26, March 26 and April 23, 2026.

L’événement Thés dansants Lunéville a été mis à jour le 2026-02-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS