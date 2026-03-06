THÉS DANSANTS

25 rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11 2026-04-01

Rendez-vous aux thés dansants pour profiter d’un après-midi rythmé par des musiques entrainantes espace buvette sur place. Des moments de divertissement et de bonne humeur ouvert à tous.

Rendez-vous aux thés dansants pour profiter d’un après-midi rythmé par des musiques entrainantes espace buvette sur place. Des moments de divertissement et de bonne humeur ouvert à tous. .

25 rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 accueil.chateau@ville-meze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an afternoon of lively music at the tea dances refreshment stands on site. Fun and enjoyment for all.

L’événement THÉS DANSANTS Mèze a été mis à jour le 2026-03-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE