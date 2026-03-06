THÉS DANSANTS Mèze
THÉS DANSANTS Mèze mercredi 11 mars 2026.
THÉS DANSANTS
25 rue Sadi Carnot Mèze Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11 2026-04-01
Rendez-vous aux thés dansants pour profiter d’un après-midi rythmé par des musiques entrainantes espace buvette sur place. Des moments de divertissement et de bonne humeur ouvert à tous.
Rendez-vous aux thés dansants pour profiter d’un après-midi rythmé par des musiques entrainantes espace buvette sur place. Des moments de divertissement et de bonne humeur ouvert à tous. .
25 rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 accueil.chateau@ville-meze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an afternoon of lively music at the tea dances refreshment stands on site. Fun and enjoyment for all.
L’événement THÉS DANSANTS Mèze a été mis à jour le 2026-03-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE