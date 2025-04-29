Thés dansants pour les Seniors Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Thés dansants pour les Seniors

Mardi 23 septembre 2025.

A partir de 14h30.

Mardi 7 octobre 2025.

A partir de 14h30.

Mardi 4 novembre 2025.

A partir de 14h30.

Mardi 2 décembre 2025.

A partir de 14h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

La Ville de Marignane propose aux Seniors des après-midis

« thés dansants ».

Boissons, gâteaux et café seront gracieusement offerts.

Ambiance musicale et festive avec DJ Michel.



Notez bien les dates !

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 83 20 96

English :

The town of Marignane offers its senior citizens afternoon

« afternoon tea dances.

Drinks, cakes and coffee will be provided free of charge.

Musical and festive atmosphere with DJ Michel.



Make a note of the dates!

German :

Die Stadt Marignane bietet Senioren Nachmittage an

« thés dansants » (Tanztees) an.

Getränke, Kuchen und Kaffee werden kostenlos angeboten.

Musikalische und festliche Atmosphäre mit DJ Michel.



Merken Sie sich die Termine vor!

Italiano :

Il Comune di Marignane propone un pomeriggio di « tè danzante » per gli anziani

« Balli pomeridiani con il tè ».

Bevande, dolci e caffè saranno forniti gratuitamente.

Atmosfera musicale e festosa con DJ Michel.



Prendete nota delle date!

Espanol :

El Ayuntamiento de Marignane ofrece « bailes de té » por la tarde para personas mayores

« Bailes de té » por la tarde.

Bebidas, pasteles y café gratuitos.

Ambiente musical y festivo con DJ Michel.



¡Anote las fechas!

