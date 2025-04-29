Thés dansants pour les Seniors Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Thés dansants pour les Seniors Espace culturel Saint-Exupéry Marignane mardi 23 septembre 2025.
Thés dansants pour les Seniors
Mardi 23 septembre 2025.
A partir de 14h30.
Mardi 7 octobre 2025.
A partir de 14h30.
Mardi 4 novembre 2025.
A partir de 14h30.
Mardi 2 décembre 2025.
A partir de 14h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
La Ville de Marignane propose aux Seniors des après-midis
« thés dansants ».
Boissons, gâteaux et café seront gracieusement offerts.
Ambiance musicale et festive avec DJ Michel.
Notez bien les dates !
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 83 20 96
English :
The town of Marignane offers its senior citizens afternoon
« afternoon tea dances.
Drinks, cakes and coffee will be provided free of charge.
Musical and festive atmosphere with DJ Michel.
Make a note of the dates!
German :
Die Stadt Marignane bietet Senioren Nachmittage an
« thés dansants » (Tanztees) an.
Getränke, Kuchen und Kaffee werden kostenlos angeboten.
Musikalische und festliche Atmosphäre mit DJ Michel.
Merken Sie sich die Termine vor!
Italiano :
Il Comune di Marignane propone un pomeriggio di « tè danzante » per gli anziani
« Balli pomeridiani con il tè ».
Bevande, dolci e caffè saranno forniti gratuitamente.
Atmosfera musicale e festosa con DJ Michel.
Prendete nota delle date!
Espanol :
El Ayuntamiento de Marignane ofrece « bailes de té » por la tarde para personas mayores
« Bailes de té » por la tarde.
Bebidas, pasteles y café gratuitos.
Ambiente musical y festivo con DJ Michel.
¡Anote las fechas!
