Thés dansants pour les Seniors Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Thés dansants pour les Seniors

Mardi 20 janvier 2026.

A partir de 14h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

La Ville de Marignane propose aux Seniors des après-midis thés dansants .

Boisson, gâteau et café seront gracieusement offerts.

Ambiance musicale et festive avec DJ Michel.



Notez bien la date !

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 83 20 96

English :

The town of Marignane is offering afternoon tea dances for senior citizens.

Drinks, cake and coffee will be provided free of charge.

Musical and festive atmosphere with DJ Michel.



Save the date!

