Thés du monde

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Partez à la découverte de thés venus des quatre coins du monde, y compris d’origines parfois méconnues. Plongez dans l’histoire du thé et explorez comment se sont développés des styles uniques, qui font sa richesse et sa diversité.

Berceau du thé, la Chine — vaste pays aux nombreuses provinces — offre une myriade de thés aux identités très différentes. Quant à ses voisins, ils se sont inspirés de ce savoir ancestral et ont chacun développé leurs propres spécialités.

La technique de fabrication du thé, que les Anglais se sont appropriés , a ensuite permis d’étendre cette culture à d’autres régions du monde. L’engouement grandissant pour cette boisson a poursuivi cet élan, contribuant à sa diffusion aux quatre coins de la planète.

Nous bénéficions aujourd’hui d’un véritable choix mondial de thés.

La dégustation s’accompagne de mignardises choisies pour s’accorder aux thés.

Lieu défini lors de l’inscription. Limité à 6 personnes.

Organisé par Ophélie Grebic. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

Discover teas from the four corners of the globe, including some from little-known origins. Immerse yourself in the history of tea and explore how unique styles have developed, making up its richness and diversity.

German :

Entdecken Sie Tees aus der ganzen Welt, darunter auch solche aus unbekannten Ländern. Tauchen Sie ein in die Geschichte des Tees und erkunden Sie, wie sich einzigartige Stile entwickelt haben, die seinen Reichtum und seine Vielfalt ausmachen.

Italiano :

Scoprite i tè provenienti dai quattro angoli del mondo, compresi alcuni di origine poco conosciuta. Immergetevi nella storia del tè ed esplorate come si sono sviluppati stili unici che ne costituiscono la ricchezza e la diversità.

Espanol :

Descubra tés de todos los rincones del planeta, incluidos algunos de orígenes poco conocidos. Sumérjase en la historia del té y explore cómo se han desarrollado estilos únicos que conforman su riqueza y diversidad.

L’événement Thés du monde Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons