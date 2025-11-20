Thés insolites

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 15:00:00

fin : 2026-01-22 17:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Partez à la découverte de thés surprenants aux saveurs inattendues et aux apparences insolites. Un voyage sensoriel vous attend dans cet atelier plein de curiosités.

Issus d’une seule et même plante, les thés révèlent pourtant une incroyable diversité d’arômes selon leur mode de préparation. Les producteurs rivalisent d’ingéniosité pour magnifier ces feuilles ajout de saveurs naturelles, techniques de transformation originales ou mises en forme inattendues.

Formes, couleurs et parfums insolites s’invitent ainsi dans la tasse, enrichissant chaque infusion d’une touche de surprise et de poésie.

La dégustation s’accompagne de mignardises choisies pour s’accorder aux thés.

Lieu défini lors de l’inscription. Limité à 6 personnes.

Organisé par Ophélie Grebic. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

Discover surprising teas with unexpected flavors and unusual appearances. A sensory journey awaits you in this workshop full of curiosities.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie überraschende Teesorten mit unerwartetem Geschmack und ungewöhnlichem Aussehen kennen. In diesem Atelier voller Kuriositäten erwartet Sie eine Reise der Sinne.

Italiano :

Scoprite tè sorprendenti, dai sapori inaspettati e dall’aspetto insolito. Un viaggio sensoriale vi aspetta in questo laboratorio pieno di curiosità.

Espanol :

Descubra tés sorprendentes con sabores inesperados y apariencias insólitas. Le espera un viaje sensorial en este taller lleno de curiosidades.

L’événement Thés insolites Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons