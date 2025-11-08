Thêta wave dibar Rennes

Thêta wave dibar Rennes Samedi 8 novembre, 16h30 Entrée libre

Concert de Paul Andrz solo + vernissage de l’exposition From jazz to hip-hop

Laissez-vous bercer en entrant dans le monde onirique du guitariste et compositeur Paul Andrz qui livre ici avec Thêta Wave des compositions intimistes. Nappes rêveuses, marques de sensibilité, vibrations et silences : des cordes pour enlacer et des notes pour planer dans l’espace. Ce concert accompagne le vernissage de l’exposition « From jazz to hip hop » visible à Dibar courant novembre.

PAUL ANDRZEJEWSKI : GUITARE –

→ Organisé par l’Imprimerie Nocturne en partenariat avec le festival Jazz à l’Ouest

dibar place thérèse pierre Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine