TheUreUse BAR’OUF Chemillé-en-Anjou

TheUreUse Samedi 29 novembre, 20h30 BAR’OUF Maine-et-Loire

12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

Venez partager un moment hors du temps avec Thérèse, une voix et une plume empreintes d’humanité.

Seule en scène avec sa guitare, elle nous emmène dans un univers où la chanson française prend tout son sens : des mots qui touchent, des mélodies qui apaisent, des histoires simples et authentiques qui explorent l’amour sous toutes ses formes.

Ici, aucune barrière entre l’artiste et le public. C’est un concert intimiste, sans artifices, où chaque note, chaque mot, est porté par une énergie positive et bienveillante.

Avec son expérience et sa présence chaleureuse, Thérèse crée une atmosphère propice au partage, où la proximité avec le public est totale.

Un concert à vivre, tout simplement.

https://www.youtube.com/@ThereseOfficiel

Vendredi-Samedi : 17h30 -05h30

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars chanson