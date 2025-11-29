T’heUreUse en concert Cholet

T’heUreUse en concert Cholet samedi 29 novembre 2025.

T’heUreUse en concert

2 Place Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez partager un moment hors du temps avec Thérèse, une voix et une plume empreintes d’humanité; .

2 Place Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 91 31 71 lebaroufcholet@orange.fr

