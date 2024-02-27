They Shot the Piano Player + Conférence musicale Cinéma La Lanterne Bègles

They Shot the Piano Player + Conférence musicale Mardi 27 février 2024, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Début : 2024-02-27T20:30:00 – 2024-02-27T22:30:00

Le film

Un journaliste de musique de New-York part à la recherche de la vérité derrière la disparition tragique du jeune virtuose du piano brésilien Tenório Jr. Tout en célébrant le mouvement musical latino Bossa Nova, le film capture une période éphémère regorgeant de liberté créatrice à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne soit englouti par des régimes totalitaires.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Projection précédée d’une conférence illustrée par Eduardo Lopes, chef d’orchestre. cinéma bègles