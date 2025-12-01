THEY’RE GONNA BE BIG #26 SUPERSONIC Paris

VONA VELLA

(London, UK) – Indie Rock

FFO : Belle & Sebastian, The Libertines & The Coral

Vona Vella, le quintet de Nottingham signé sur le label de Pete Doherty « Straps Originals », distille une indie-pop lumineuse et rêveuse remplie de nostalgie.

DANCEHALL

(Rotterdam, NL) Crank Wave

FFO : English Teacher, Bodega & The Cribs

À l’affiche de Left Of The Dial, le trio anglo-néerlandais trace une ligne de crête entre post-punk et indie décomplexé.

BLUE ZERO

(Oakland, USA) – Shoegaze/noise

FFO : My Bloody Valentine, DIIV & Slint

Le chanteur de Marbled Eye, Chris Natividad, propose un art-rock hypnotique et grunge avec le groupe Blue Zero pour un rock onirique et captivant.

LONE AIRES

(Berlin, GER) – Dreampop

FFO : Beach Fossils, Slowdive & Hibou

Lone Aires façonne une musique introspective, entre folk spectral et expérimentations lo-fi.

THEY’RE GONNA BE BIG #26 ; Crédits :

They’re Gonna Be Big #26

Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! Coups de cœur de l’équipe, talents de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

