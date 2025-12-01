THEY’RE GONNA BE BIG #26 SUPERSONIC Paris
THEY’RE GONNA BE BIG #26 SUPERSONIC Paris vendredi 12 décembre 2025.
VONA VELLA
(London, UK) – Indie Rock
FFO : Belle & Sebastian, The Libertines & The Coral
Vona Vella, le quintet de Nottingham signé sur le label de Pete Doherty « Straps Originals », distille une indie-pop lumineuse et rêveuse remplie de nostalgie.
DANCEHALL
(Rotterdam, NL) Crank Wave
FFO : English Teacher, Bodega & The Cribs
À l’affiche de Left Of The Dial, le trio anglo-néerlandais trace une ligne de crête entre post-punk et indie décomplexé.
BLUE ZERO
(Oakland, USA) – Shoegaze/noise
FFO : My Bloody Valentine, DIIV & Slint
Le chanteur de Marbled Eye, Chris Natividad, propose un art-rock hypnotique et grunge avec le groupe Blue Zero pour un rock onirique et captivant.
LONE AIRES
(Berlin, GER) – Dreampop
FFO : Beach Fossils, Slowdive & Hibou
Lone Aires façonne une musique introspective, entre folk spectral et expérimentations lo-fi.
They’re Gonna Be Big #26
Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! Coups de cœur de l’équipe, talents de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes.
Le vendredi 12 décembre 2025
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-12T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-13T00:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo