They’re Gonna Be Big #28 : Shtëpi + FIT + Pôt-Pot + The Roebucks SUPERSONIC Paris
They’re Gonna Be Big #28 : Shtëpi + FIT + Pôt-Pot + The Roebucks SUPERSONIC Paris mercredi 8 avril 2026.
SHTËPI (Crankwave – Guilford, UK)
FFO : Viagra Boys, The Birthday Party & IDLES
Quintet art-punk à l’énergie chaotique, Shtëpi a déjà partagé l’affiche avec Personal Trainer, Geese ou encore Lounge Society.
Insta : @shtepimusic
– Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=7Q242a7W9KI
– Le live : https://www.youtube.com/watch?v=12CaNxtBZ0U
FIT (Post-punk – Amsterdam, NL)
FFO : Tramhaus, Fat Dog & Deadletter
Repéré à Eurosonic cette année, FIT assure des performances lives mémorables avec un son aux fusions post-punk, funk et hip-hop !
Insta : @fitband
– Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=NRx5jgsvduw
– Le live : https://www.youtube.com/watch?v=xPwlgTlfw10&list=RDxPwlgTlfw10&start_radio=1
PÔT-POT (Psych/Krautrock – Lisbonne/Cork, PT/IRL)
FFO : NEU!, Minami Deutsch & Squid
Le quintet PÔT-POT, nouvelle signature Felte Records, navigue entre la scène underground portugaise et irlandaise avec son krautrock hypnotique, planant et psychédélique !
Insta : @potpotband
– Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=5O7LemNQkd8&list=RD5O7LemNQkd8&start_radio=1
– Le live : https://www.youtube.com/watch?v=vL60g3HPtG8&list=RDvL60g3HPtG8&start_radio=1
THE ROEBUCKS (Garage Pop – Brighton, UK)
FFO : Alvvays, The Goon Sax & Beat Happening
Quatuor de Brighton signé chez Goo Records, The Roebucks insuffle au blues rock une chaleur singulière et au garage une pop tendre !
Insta : @theroebucksband
– Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=5WSTVCHEr3M
– Le live : https://www.youtube.com/watch?v=Coz9spFFOlg&list=RDCoz9spFFOlg&start_radio=1
Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! Coups de coeur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes pour leur première date à Paris !
Le mercredi 08 avril 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
