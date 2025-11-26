Thibaud Agoston dans Addict La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Thibaud Agoston dans Addict La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence mercredi 26 novembre 2025.

Thibaud Agoston dans Addict

Mercredi 26 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Jeudi 27 novembre 2025 de 20h30 à 22h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-11-26 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

2025-11-26 2025-11-27

Ce jeune humoriste de 25 ans décrypte les travers de notre société avec une plume piquante, une aisance déroutante et une poésie qui lui est propre. Thibaud Agoston , humoriste genevois au flow unique , est l’espoir du stand-up.

Sur la route des festivals d’humour , Thibaud rencontre Julie Ferrier qui lui apporte désormais des conseils artistiques dans ce one-man singulier.

Grand prix au Festival du Rire de Rochefort ( FIRR) 2021 -Prix du Jury et prix du public les Andain’ries 2022

Violet d’or au Dinard comedy Festival 2022

Egalement primé à Mâcon , saint-Raphaêl , Saint-Gervais… Prix nouveau talent écriture SACD .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This 25-year-old comedian deciphers the shortcomings of our society with a pungent pen, a routine ease and a poetry all his own. Thibaud Agoston , a Genevan humorist with a unique flow, is the new hope of stand-up comedy.

German :

Der 25-jährige Komiker dechiffriert die Schwächen unserer Gesellschaft mit einer scharfen Feder, einer routinierten Leichtigkeit und einer ihm eigenen Poesie. Thibaud Agoston , ein Genfer Komiker mit einem einzigartigen Flow, ist die Hoffnung des Stand-up-Comedians.

Italiano :

Questo comico venticinquenne esplora i difetti della nostra società con un’arguzia pungente, una facilità di routine e una poesia tutta sua. Thibaud Agoston, comico ginevrino dal ritmo unico, è la speranza della scena stand-up.

Espanol :

Este cómico de 25 años explora los defectos de nuestra sociedad con un ingenio punzante, una soltura rutinaria y una poesía propia. Thibaud Agoston, cómico ginebrino con una fluidez única, es la esperanza de la escena del stand-up.

